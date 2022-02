Le contrat était connu depuis le départ. Au moment de l'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer le 21 novembre 2021, Manchester United avait conclu un accord avec Ralf Rangnick. Nommé successeur intérimaire sur le banc mancunien, l'Allemand savait qu'il serait transféré dans le staff en tant que consultant une fois l'actuelle saison terminée. La recherche du futur entraîneur de l'équipe première a officiellement débuté.



D'après The Athletic, le processus est entré dans sa phase de "finalisation" avec une short-list d'ores et déjà bouclée concernant les candidats au poste de coach. Deux noms déjà connus et mentionnés depuis longtemps en font partie, puisque Mauricio Pochettino (PSG) et Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) sont une nouvelle fois cités.

Contact imminent

Le média ajoute que les personnes concernées sont sur le point d'être contactées... si elles ne l'ont pas déjà été. Pour l'heure, Pochettino et Ten Hag sont encore en lice en huitièmes de finale de Ligue des champions avec leurs équipes respectives. L'Argentin du PSG semble toujours tenir la corde pour obtenir le poste proposé par Manchester United, mais la route qui y mène reste encore très longue.