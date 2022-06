Erik Ten Hag a débarqué cet été à Manchester United pour occuper la fonction d’entraineur. Une excitation générale avait accompagné son arrivée, mais celle-ci commence déjà à s’estomper. Avant même qu’il n’ait dirigé son premier match, il y en a qui émettent des réserves quant à sa capacité de réussir et faire mieux que ses prédécesseurs.

La passivité de MU sur le mercato inquiète

Par exemple, l'ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, est perplexe. Selon lui, la passivité du club sur le marché des transferts n’augure rien de bon. Il a vu Liverpool dépenser 100 millions d'euros pour l'attaquant de Benfica Darwin Nunez et il se demande si son club préféré n’est pas condamné à rester à a traine.



Mercredi soir, il a posté sur les réseaux sociaux : "Je sais qu'il est tôt dans la saison, mais c'est inquiétant de voir que United a du mal à boucler des affaires. Les autres semblent prêts et parés, mais United n'arrive pas à bouger. Erik Ten Hag a besoin de réunir son groupe dès que possible pour pouvoir bâtir une équipe. Les faire venir plus tard ne fera que lui compliquer la tâche ! Croisons les doigts pour que ça (les recrues) arrive vite !"