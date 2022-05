Manchester United devrait bel et bien enregistrer le retour d'Anthony Martial, prêté au Séville FC depuis le mois de janvier. En effet, le club andalou a pris la décision de ne pas conserver l'attaquant tricolore, dont les performances sont loin d'avoir convaincu en Espagne (1 but et 1 passe décisive en 12 matches dont 9 titularisations).



L'ancien Monégasque, toujours sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2024, devrait donc faire son retour à Old Trafford à l'issue du mois de juin, fin de sa période de prêt. Le départ du Français a d'ailleurs été confirmé par le président sévillan, José Castro, au micro de Canal Sur Radio.

"Les choses n'ont pas marché"

"Ça ne peut pas être autrement. On a fait un effort important pour un joueur qui a montré sa valeur, mais qui n'a pas su s'adapter, qui a eu plusieurs blessures. C'était un prêt sec et il reviendra à United. Il n'a pas joué comme nous le voulions. Je ne veux pas dire que je n'ai pas essayé, mais les choses n'ont pas marché", a ainsi déclaré le dirigeant du FC Séville.