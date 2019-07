Voilà qui ne devrait pas calmer les insistantes rumeurs de transfert autour de Romelu Lukaku. L’avant-centre des Red Devils n’est pas dans le groupe de 26 joueurs convoqués par l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer pour un match amical face à Kristiansund ce mardi en Norvège.

Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC