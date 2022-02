Entre Manchester United et Paul Pogba, le divorce semble consommé. L’international tricolore a des envies d’ailleurs et le board des Red Devils ne fera rien pour le retenir. Plus maintenant en tous cas. Au bout d’une collaboration de quatre ans, ils sont donc appelés à se séparer en juin prochain.

Les dirigeants de MU se sont fait une raison pour Pogba

Manchester United ne s'attend pas à ce que Pogba fasse volte-face sur ses projets d'avenir en signant un nouveau contrat, d’après ce que révèle le Manchester Evening News. Il a été suggéré que le champion du monde tricolore pourrait éviter d'être libre en acceptant de prolonger son séjour à Old Trafford, mais les Red Devils n’y croient plus trop et parient sur un départ gratuit de celui pour lequel ils avaient déboursé 105M€. Financièrement comme sportivement, il s’agira donc pour eux d’une grosse perte.