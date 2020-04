Arrivé à Manchester United dans les derniers instants du dernier mercato d'hiver, Odion Ighalo réussissait des débuts encourageants avec les Red Devils avant l'interruption des compétitions. Prêté jusqu'au 31 mai, l'attaquant nigérian se verrait bien prolonger son bail. "En voyant le club de l'extérieur, vous ne réalisez pas à quel point il est grand. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous comprenez la dimension du club. ... Beaucoup de choses m'inspirent à Manchester United, et j'ai hâte de passer plus de temps dans cette équipe", a déclaré Odion Ighalo dans un entretien publié sur le site officiel du club mancunien. Auteur de 4 réalisations en 8 apparitions avec les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, le meilleur buteur de la CAN 2019 s'est attiré les félicitations du manager norvégien, satisfait de son rendement.