Dans la nuit de vendredi à samedi, Manchester United a communiqué sur le prêt de l'attaquant nigérian Odion Ighalo depuis le Shanghai Shenhua jusqu'au terme de la saison. Le joueur s'y trouvait depuis février 2019. Ighalo va ainsi retrouver le championnat anglais trois ans après son départ de Watford.

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.