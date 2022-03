Manchester United est impatient de procéder à un grand remue-ménage en son sein cet été. Et la restructuration commencera par la nomination d’un nouveau coach. Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) et Erik Ten Hag (Ajax) font partie des techniciens cités pour prendre la suite de Ralf Rangnick. Mais ils ne sont plus les seuls. Le nom de l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a été ajouté à la liste des candidats au poste de manager.



Retour en Premier League pour Ancelotti ?



Selon le média ESPN, United a un plan d'urgence qui impliquerait de faire venir Ancelotti à Old Trafford. Le technicien italien entretient une relation étroite avec l’ancien coach légendaire de cette équipe Sir Alex Ferguson et ce dernier a donné des conseils au nouveau directeur général du club, Richard Arnold.



Le Real Madrid compte actuellement six points d'avance en tête de la Liga et il reste en course en C1 avant son choc retour contre le PSG en 8es de finale. Malgré ce bilan favorable, "Carletto" n’est pas sûr de garder son poste. Son retour en Angleterre aurait du sens, car il possède une bonne expérience dans ce championnat. Le technicien de 62 ans a déjà été entraineur Outre-Manche. A Chelsea (avec qui il a remporté la Premier League et la FA Cup) et aussi à Everton.



Pour rappel, Ancelotti a remporté la Ligue des champions à trois reprises - deux fois avec l'AC Milan et une fois avec le Real Madrid. United, pour sa part, court derrière ce trophée depuis 2008.