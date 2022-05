L'aventure d'Edinson Cavani en Europe semble toucher à sa fin. Après avoir joué pour Palerme, Naples, le Paris Saint-Germain et Manchester United, l'international uruguayen a fait le tour de la question et réfléchit désormais à un retour en Amérique du Sud. Déjà dans les tuyaux il y a un an, c'est du côté de Boca Juniors que le vétéran devrait poursuivre sa carrière.



Et d'après le Mirror, les choses sont en très bonne voie puisque les discussions entre les représentants du joueur et ceux du club argentin sont avancées. À Manchester United, Edinson Cavani sait que son futur entraineur Erik ten Hag ne comptera pas sur lui. Il n'était donc pas nécessaire de tenter de renouveler un contrat qui prendra fin en juin prochain.

De l’intérêt aussi en Europe

À trente-cinq ans, le Matador se prépare donc à relever un ultime défi de haut niveau. Attention tout de même puisque malgré l'état d'avancement des négociations avec Boca, le média anglais précise que quelques écuries européennes se sont également manifestées. Mais le désir d'Edinson Cavani semble clairement de faire pencher la balance vers l'Argentine. À suivre.