Manchester United se donne les moyens de rebondir

Manchester United vient de cadenasser l’un de ses meilleurs joueurs, en la personne de Bruno Fernandes.. Une option pour une année supplémentaire figure aussi dans le deal.La nouvelle a de quoi ravir les fans, puisque l’international lusitanien est l’un des hommes clés des Red Devils. Arrivé à Old Trafford en janvier 2020, il a inscrit 49 buts et offert 39 passes décisives en 117 matches joués.L’intéressé n'a bien sûr pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Sur le site officiel du club, il a déclaré : « C'est un véritable privilège de porter ce maillot et de se battre pour notre incroyable club. Il y a tellement de choses que je veux accomplir ici, et je sais que c'est la même chose pour le reste de l'équipe et du personnel. Plus que tout, nous voulons donner aux fans le succès qu'ils méritent. Nous avons partagé de grands moments ces dernières années, mais le meilleur reste à venir de ma part et de celle de cette équipe. »Fernandes réussit un bon parcours avec MU sur le plan individuel, mais collectivement il n’y a pas encore eu la moindre conquête.. Cette saison, l’équipe coachée par Rangnick risque même de louper la qualification pour la prochaine C1.