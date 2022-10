Cristiano Ronaldo n'a pas été inclus dans le groupe des leaders du vestiaire de Manchester United cette saison. Une humiliation de plus pour la star portugaise cette saison.

Cristiano Ronaldo ignoré par ses coéquipiers

Selon le Telegraph, le manager Erik ten Hag a réussi à unifier le vestiaire et à rassembler tout le monde autour de ses valeurs, avec l'aide des leaders du club. Il s’agit d’un groupe de quatre joueurs qui comprend le capitaine Harry Maguire, Bruno Fernandes, David de Gea et Tom Heaton - mais pas CR7.



Fernandes et Heaton sont considérés comme particulièrement importants en raison du rôle qu'ils ont joué dans le vestiaire pendant une période de désarroi la saison dernière. Ronaldo, quant à lui, exprimait ses états d’âme après avoir été remplacé pendant les matchs et faisait aussi la moue lorsqu'il commençait les matchs sur le banc. Son cas personnel l’importerait plus que le collectif.



Des appels ont été lancés pour qu'il remplace Maguire au poste de capitaine de United, mais ils se sont tus au fil du temps bien que l’arrière anglais ait également perdu sa place sous la direction de Ten Hag.