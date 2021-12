Anthony Martial n’a plus porté le maillot de Manchester United depuis le 2 décembre dernier et l’opposition face à Arsenal. Et, il se peut fort que cette rencontre ait été la dernière que l’attaquant français ait jouée avec les Red Devils. Tandis que le mercato d’hiver approche, l’ancien monégasque a l’intention de changer de club pour tenter de relancer sa carrière. Un souhait qu’il a déjà exprimé à son entraineur, Ralf Rangnick.

Martial vers un bras de fer ?

« Nous avons longuement parlé. Il m'a expliqué qu'il était à Manchester United depuis maintenant sept ans et qu'il pense que le moment est venu de changer, d'aller ailleurs, a confirmé le coach allemand en conférence de presse dimanche. Je pense que d'une certaine manière, c'est compréhensible ». Martial n’a joué que 10 matches cette saison, et son total de buts reste bloqué à 2 unités. Les Espagnols du FC Séville se sont renseignés à son sujet.





Rangnick comprend les velléités de son joueur, mais il n’est pas sûr pour autant qu’il lui accorde son feu vert. « Je pourrais aller dans son sens, mais d'un autre côté c'est aussi important de voir la situation du club, a-t-il prévenu. On est encore en plein Covid. Nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons toujours de grandes ambitions et voulons avoir le plus de succès possible. [Tout transfert] ne devrait pas seulement être dans l'intérêt du joueur, il devrait également être dans l'intérêt du club. Pour autant que je sache, il n'y a eu aucune offre d'aucun autre club et tant que ce sera le cas, il restera ».