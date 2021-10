Bien que désargenté, le FC Barcelone reste attentif à ce qu'il se passe sur la planète football. La cellule de recrutement du club catalan a ainsi noté que, malgré son statut de finaliste malheureux avec l'Angleterre lors du dernier Euro, Raheem Sterling n'en a pas profité pour retrouver une place de titulaire indiscutable à Manchester City. De quoi donner des idées au Barça.



D'après Ferran Correas, les Blaugrana ont décidé de passer à l'action, et pas plus tard que lors du prochain mercato hivernal. Selon le journaliste de Sport, la formation espagnole va proposer un prêt avec option d'achat obligatoire pour l'international anglais.



Alors que le budget de recrutement catalan est estimé à un peu plus de 20 M€ pour la fenêtre de mercato hivernal, cette solution permettrait au club d'attendre patiemment la fin de saison, voire un peu plus longtemps en fonction de la durée du prêt, pour récolter les fonds nécessaires au transfert définitif.