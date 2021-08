Riyad Mahrez évolue à Manchester City depuis 2018. L’international algérien se plaît au sein de cette équipe, surtout qu'elle lui permet d'enrichir son palmarès personnel. Il y a aussi beaucoup d’amis. Toutefois, il y a certains comportements qui ne lui plaisent pas dans ce groupe. Il déplore un manque d’intérêt que certains de ses coéquipiers portent pour leur métier.

"Le football, ils s'en foutent un peu"

Dans une interview accordée à Canal+ lors de l’émission « Clique » de Mouloud Achour, l’international algérien a indiqué que certains de ses partenaires chez les Sky Blues n’accordaient pas trop d’importance au football en dehors des matches qui les concernent et que c’était bien dommage. « Les mecs ne regardent pas les matches. Ils s’en foutent un peu. Plein de fois dans le vestiaire, t’entends certains qui disent « Hé, ils ont fait quoi hier ? ». Je ne sais pas moi, c’est la demi-finale de Ligue des Champions et tu viens le lendemain, si t’es un joueur de football, tu ne demandes pas ce qu’il y avait comme résultat la veille ! », a fait savoir le Fennec. Un avis que doivent partager tous les passionnés du ballon rond.



L’ancien havrais a aussi regretté que certains ne fassent ce métier que pour l’argent : « Il y a des amis footballeurs qui ont de bonnes carrières et ils n’aiment pas le football. Ils le font parce qu’ils sont obligés, car il y a de l’argent ». Une bascule que le champion d’Afrique 2019 promet ensuite de ne jamais faire : « Pour moi, le football, c’est une passion. On commence à être sur la fin et à se poser la question « Qu’est-ce que je vais faire dans le football ? ». Car franchement, il n’y a que ça dans ma tête ».