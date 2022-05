La saison est aux renouvellements de contrat chez les entraîneurs de Premier League. Et notamment du côté des cadors du championnat anglais puisque dans la foulée de la prolongation signée par Jürgen Klopp du côté de Liverpool, c'est désormais Pep Guardiola qui semble proche d'une extension de bail avec Manchester City. Une décision qui pourrait peser sur l'évolution d'un autre dossier.



Selon The Sun, Pep Guardiola a donc donné son "accord de principe" pour rester plus longtemps que prévu sur le banc des Cityzens. Engagé pour l'heure jusqu'en juin 2023, le tacticien espagnol devrait donc rajouter deux ans de plus à son contrat. De quoi rester (si tout va bien) à Manchester City jusqu'à l'été 2025.

Haaland rassuré ?

Et pour plusieurs médias anglais, cette tendance s'expliquerait par la volonté des propriétaires de City d'assurer une stabilité et un cadre propices à l'arrivée d'Erling Haaland. Ce dernier, annoncé sur le départ du Borussia Dortmund cet été, a de grandes chances de débarquer chez les Skyblues puisqu'un accord aurait déjà été signé entre les deux parties. Les pièces du puzzle mancunien semblent plus proches que jamais de s'emboiter.