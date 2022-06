Le temps de Bernardo Silva à Manchester City est-il arrivé à son terme ? Les signaux envoyés récemment par le milieu offensif des Skyblues semblent allés dans ce sens. Recruté à l'été 2017 par le club mancunien, le Portugais aurait même directement informé sa direction qu'elle devait tendre l'oreille aux éventuelles offres le concernant. De son côté, Pep Guardiola s'est montré très clair sur le sujet. Pas question pour lui de conserver un joueur qui veut partir.



Dans le viseur du FC Barcelone, Bernardo Silva pourrait donc prendre la direction de la Catalogne si Manchester City acceptait de négocier. Hasard des choses, les deux clubs vont se rencontrer en amical le 24 août prochain, pour un match caritatif destiné à récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot dont souffre Juan Carlos Unzué, ancien gardien du Barça (1988-1990) présent lors de la présentation de l'évènement. Juan Laporta et Pep Guardiola étaient également présents et ont plaisanté sur le cas de Bernardo Silva.

Remplaçant désigné de De Jong

Comme le relate Mundo Deportivo, c'est le président blaugrana qui a piqué l'entraîneur avec malice au moment où ce dernier indiquait que City viendrait avec "toute son artillerie". Laporta a alors demandé : "Bernardo Silva viendra avec tous les autres cracks ?". Ce à quoi Guardiola a aussitôt rétorqué devant une assistance rieuse : "Oui, on amènera Bernardo Silva et dix autres." Redevenu sérieux, le tacticien espagnol a ensuite fait une précision sur l'avenir de son joueur. "Pour l'heure, je pense qu'il restera avec nous, mais comme je l'ai toujours dit depuis mon passage au Barça, je ne veux pas de joueurs qui ne veulent pas être là."



Bernardo Silva est dans le viseur du Barça et notamment de Xavi. L'entraîneur catalan estime qu'en cas de départ de Frenkie de Jong vers Manchester United, alors le milieu de terrain portugais serait l'homme idoine pour remplacer le Néerlandais. Il faudra cependant que Barcelone y mette le prix.