Partira, partira pas ? L'avenir de Leroy Sané a agité la conférence de presse de Pep Guardiola ce vendredi. Alors que la piste menant à un départ de l'ailier de City vers le Bayern Munich cet hiver semblait s'être refroidie dernièrement,Alors, un départ de Sané dans les jours à venir est-il plausible ?«Il sait ce qu’on pense de lui, tout dépend de lui. Chacun a sa famille, ses désirs, ses envies et ses rêves. Je ne peux rien faire d’autre. Tout ce que je veux, c’est qu’il revienne dans les meilleurs conditions et que son genou aille mieux. Après ça, ça ne me concerne plus. Ce qu’il fait, ce n’est pas entre mes mains », a confié Pep Guardiola, désireux de rester à distance de cette saga.