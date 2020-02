Kevin de Bruyne suscite peut-être l’intérêt des géants tels que le Real Madrid et le FC Barcelone, mais il ne pense pas du tout à un départ. L’international belge se distingue à Manchester City depuis 2015 et il veut continuer à le faire le plus longtemps possible. C’est ce qu’il a confié dans un entretien au site Sport360, faisant ainsi taire les rumeurs qui circulent le concernant. « Je me sens à l'aise ici parce que c'est le club que j'ai joué le plus longtemps en dehors de Genk, a-t-il confié. Mais je me sens bien ici parce que je suis heureux ici. Je joue dans l'une des meilleures équipes du monde, l’un des meilleurs championnats du monde et ma famille est parfaitement installée, mes enfants sont heureux. C’est ce qui fait que je suis à l’aise ».

De Bruyne vise la Ligue des Champions avec Manchester City

Depuis qu’il a débarqué chez les Eastlands, De Bruyne a tout gagné ou presque. Le seul trophée qui manque à son palmarès c’est la Ligue des Champions. Le Diable Rouge espère bien pouvoir le conquérir cette année, mais il admet que ça ne sera pas une tâche aisée surtout que City est appelé à se frotter au Real Madrid lors de la reprise de la compétition. « Si vous voulez gagner la Ligue des champions, il faut battre les meilleurs, a-t-il avoué. Je pense que c'est pour cela que vous voulez jouer. Vous voulez jouer la Ligue des Champions, les Coupes du Monde, les Euros, tout ça. Évidemment, c'est quelque chose que je n'ai pas encore gagné, alors peut-être inconsciemment c'est quelque chose que je veux le plus. Mais on veut tout gagner, la Coupe de la Ligue, la FA Cup, la Ligue des Champions. Même à l’entrainement, on vise la gagne ».