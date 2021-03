Sergio Aguero ne jouera plus à Manchester City la saison prochaine. L’annonce a été faite lundi soir par le club anglais, interpellant ainsi les potentiels courtisans du buteur argentin. Toutefois, il semblerait en fin de compte qu’il n’y a pas une masse de prétendants disposés à mettre la main sur El Kun. Le PSG, qui aurait déjà approché l’entourage du joueur, serait même le seul club véritablement intéressé par l’international albiceleste.

Aguero n’est que le quatrième choix du Barça

On prêtait au FC Barcelone l’intention de faire signer Aguero, et dans le but notamment de convaincre Lionel Messi de prolonger. Mais, il n’en est rien si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien El Mundo Deportivo. D’après cette source, l’Argentin n’est que le quatrième dans la liste des choix du club blaugrana pour ce poste si particulier. Il arriverait derrière Erling Haaland, Memphis Depay et Romelu Lukaku. Autant dire qu’Aguero n’incarne clairement pas la priorité des responsables catalans.