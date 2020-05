Mamadou Diallo quitte Créteil pour Grenoble (officiel)

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 19 matchs de National avec Créteil-Lusitanos cette saison, Mamadou Diallo (25 ans) s'est engagé pour une durée de deux ans à Grenoble. Formé à l’Académie Dakar Sacré-Cœur, l'ailier sénégalais avait posé ses valises en France à l'âge de 19 ans, à Sochaux. Passé ensuite par Arras et Croix (National 2), il avait rejoint Créteil et accompagné les Béliers de N2 en N1. "J’aime bouger, percuter, centrer, a dit la recrue. J’ai accroché quand on m’a parlé du projet du club et je suis là pour donner le meilleur de moi-même."



Mamadou Diallo est Grenoblois !

Le joueur, qui a brillé cette saison en National, s'est engagé au GF38. https://t.co/UPG0YMgDf6 pic.twitter.com/j1TewPx4jI

— Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) May 7, 2020