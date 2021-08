Mali : Le portier des Aigles s’expatrie en Tanzanie

Une page importante se tourne dans la carrière de Djigui Diarra. Après une décennie à garder les buts du Stade Malien, le portier international malien quitte Bamako pour Dar es Salam, où il s'est engagé en faveur de Young Africans SC. Âgé de 26 ans, le gardien aux 46 sélections avec les Aigles a paraphé un contrat de deux ans.

Djigui Diarra is now 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 AND 𝗬𝗘𝗟𝗟𝗢𝗪🔰#TimuYaMwananchi #DaimaMbeleNyumaMwiko pic.twitter.com/Nm4Ytrl8gm

— Young Africans SC (@yangasc1935) August 8, 2021