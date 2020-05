Makoun revient sur la rumeur Mazembe et vise un retour en Afrique

Annoncé tout proche du TP Mazembe cette semaine, Jean II Makoun a vu le club congolais démentir tout contact. Au micro de RSI, le milieu de terrain a livré sa version, sensiblement différente, des faits. "Les contacts ont bel et bien existé entre le TP Mazembe et moi. Mais c'était avant la période du confinement ou j’ai discuté avec le manager du club que je connais très bien. Il était question que j’aille renforcer l'équipe qui était engagée sur la scène africaine. On avançait très bien dans les discussions mais tout s’est arrêté avec l’évolution du coronavirus", a expliqué l'ancien Lillois et Lyonnais, pessimiste sur un possible rebondissement après que le TP Mazembe ait fermé la porte dans la semaine, jugeant le sociétaire du Merit Alsancak Yesilova SK à Chypre incompatible avec le projet sportif du club à long terme.

« Un intérêt de Cotonsport et de Feutcheu FC »

"Le club avait besoin d’un joueur tout de suite c’est-à-dire très vite opérationnel, a poursuivi Jean II Makoun. Avec la longue trêve et la reprise qui n’est pas encore fixée, ce sera difficile de repartir sur les bases du départ. Je connais un peu ce milieu et en plus je ne suis plus très jeune donc…" L'international camerounais n'exclut en revanche pas de se relancer dans son pays natal. "J'ai une grande envie de rejouer en Afrique avant d'arrêter définitivement ma carrière. Cette envie est même très forte ! Et je confirme que depuis que je suis au Cameroun, il y a eu un intérêt de Cotonsport et même de Feutcheu FC. Pour l'instant cependant, rien ne s’est concrétisé", a-t-indiqué. Dossier à suivre donc.