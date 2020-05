Makoun au TP Mazembe ? Le club dément catégoriquement

La rumeur avait enflammé la toile congolaise ces dernières heures, le TP Mazembe y a mis fin ce mercredi matin. Non, les Corbeaux ne sont pas sur le point de recruter Jean II Makoun. "Le TPM tient à apporter un démenti formel au sujet d’éventuels contacts ou d’une signature avec l'ancien international camerounais Jean II Makoun, indique un communiqué officiel de la formation de Lubumbashi. Le club regrette d’une façon générale la publication d’informations erronées et non vérifiées auprès de son service communication. Celle concernant Makoun en fait partie. Bien que le championnat soit à l'arrêt, la direction a un projet sportif sur lequel elle travaille pour préparer la prochaine saison. Le TPM n'a jamais, ni de près ni de loin, contacté le joueur concerné, lequel n’entre pas dans ce projet."

En fin de contrat au 30 juin prochain avec le club chypriote du Merit Alsancak Yesilova SK, l'ancien du LOSC et de l'OL, âgé de 36 ans, reste sur le marché. Quant au TP Mazembe, le club du président Moïse Katumbi demeure à la recherche de renforts dans l'entrejeu en vue de la saison prochaine.