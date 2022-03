Majorque : Grenier s'engage jusqu'au terme de la saison

Le gros regret du Mondial 2014 au Brésil

Clément Grenier doit sans doute être très soulagé. À 31 ans, l'ancien Lyonnais va découvrir un nouveau Championnat et s'est engagé ce jeudi en faveur de Majorque, 16ème de Liga. Sept mois après la fin de son contrat avec Rennes, le milieu offensif a donc retrouvé un club. Le natif d'Annonay était à l'essai depuis quelques jours au sein de la formation espagnole. Il a signé jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option.Grenier renforce un milieu de terrain touché par la blessure de Ruiz de Galarreta et est déjà à disposition du coach", précise le communiqué officiel.Passé par la Ligue 1 (Lyon, Guingamp, Rennes), ainsi que la Serie A (AS Rome), l'ancien international tricolore (5 sélections) s'était également entraîné avec la réserve de l’Olympique Lyonnais, son club formateur, en novembre dernier. Toutefois, ses efforts n'avaient pu déboucher sur la proposition d'un contrat. "Ce n’était évidemment pas dans mon plan de carrière. Il y a pire dans la vie mais ce n’est pas évident. Je ne peux pas revenir en arrière mais je prépare l’avenir", disait-il à l'époque de cette période de chômage. Sélectionné par Didier Deschamps dans la liste des 23 joueurs de l'équipe de France pour participer au Mondial 2014 au Brésil,Remplacé par Morgan Schneiderlin dans la liste, il a reconnu que cet épisode l'a marqué.", expliquait Grenier lors d'un entretien accordé à Téléfoot, le 24 janvier 2021. Le voilà donc devant une nouvelle aventure avec l'ambition certaine de se montrer sous son meilleur jour à Majorque. Défaite mercredi par la Real Sociedad en Liga (0-2), la nouvelle équipe de Grenier se déplacera sur la pelouse du Celta Vigo, dimanche, avant de recevoir le Real Madrid, le 14 mars.