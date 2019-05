Maguire plus cher que Van Dijk ?

Cette saison, Manchester City a réussi un petit exploit en parvenant à conserver son titre de champion d'Angleterre, tout en allant au bout en FA Cup et en League Cup. Son incroyable élimination en quarts de finale de la Ligue des champions au profit de Tottenham ne peut pas être vécue comme un échec, mais Josep Guardiola, en technicien averti, sait qu'il doit apporter du sang neuf dans son effectif. D'autant que certains joueurs semblent décidés à écouter le chant du départ. Leroy Sané aurait par exemple des envies d'ailleurs, Fernandinho, 34 ans, arrive en fin de contrat en juin 2020, derrière, Vincent Kompany a déjà fait ses adieux, et Danilo comme Nicolas Otamendi seraient eux poussés vers la sortie.

Si l'ancien coach du FC Barcelone ou du Bayern Munich perd deux défenseurs centraux, il faudra autant de renforts en retour, pour épauler Aymeric Laporte, John Stones et Kyle Walker, latéral droit de métier qui a régulièrement dépanné en charnière. Or, d'après les tabloïds britanniques, et notamment le Daily Mail, un nom se dégage de la concurrence aux yeux de l'ex-milieu de terrain défensif. Il s'agit de Harry Maguire, qui vient seulement d'achever sa troisième saison parmi l'élite anglaise. L'intéressé s'était révélé à Hull City, où Leicester City l'avait déniché, et sa progression est depuis linéaire, avec de surcroît de belles prestations en équipe nationale lors de la Coupe du monde en Russie.

En septembre dernier, les Foxes avaient pris soin de le prolonger jusqu'en 2023, sachant très bien que cela ne ferait que croître sa valeur marchande sur le front des transferts. Et avec l'inflation des deux dernières années, Maguire pourrait bien bousculer une nouvelle fois la hiérarchie des défenseurs les plus chers de la planète. Guardiola souhaiterait tellement l'enrôler qu'il serait prêt à proposer plus que les 84 millions d'euros offerts par le Liverpool FC à Southampton pour recruter Virgil van Dijk, le record en la matière. Ces dernières années, les Citizens ont souvent accepté de se délester de moult liquidités pour enrôler des défenseurs: Aymeric Laporte (65 M€), Benjamin Mendy (57,5 M€), Kyle Walker (57 M€], John Stones (55 M€) et Eliaquim Mangala (53 M€). Cinq des six défenseurs les plus chers du monde ont tous atterri à City...

FA Cup : City balaie Watford et entre dans l'histoire :