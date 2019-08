Maguire, nouveau Red Devil

Ce lundi, Harry Maguire a rejoint Manchester United, devenant au passage le défenseur le plus cher de l'histoire (87M€, pour un contrat de 6 ans). Pour les Red Devils, c'est peut-être le meilleur recrutement de ces dernières années. Si l’on excepte les espoirs suscités par le retour au club de Paul Pogba en 2016, et la satisfaction donnée régulièrement par David de Gea, digne successeur d'Edwin van der Sar devant la cage, l’arrivée du joueur en provenance de Leicester était assurément la plus attendue par les fans de Manchester depuis un bon moment. Une signature qui plus est particulièrement bienvenue pour renforcer une défense centrale à la dérive depuis de trop nombreuses années, et ce depuis le départ du dernier taulier à ce poste: Rio Ferdinand.

Entre 2014 et aujourd’hui, le secteur défensif mancunien a été l’enfant pauvre d’un club qui, sous l’ère Ferguson, avait largement basé son succès sur la solidité de sa base arrière. Car sans jouer replié sur sa défense, façon Mourinho, Sir Alex avait toujours pris soin de placer, au centre de sa charnière, un ou deux hommes capables de stopper les meilleurs attaquants. On se souvient bien sûr de Jaap Stam, le colosse néerlandais, membre de l’équipe auteur du triplé historique de 1999. Sans oublier Nemanja Vidic, acolyte attitré de Rio Ferdinand entre 2006 et 2014, pour former l’une des paires les plus hermétiques de Premier League !

Une mission: redonner de la consistance à la défense

Depuis lors, Manchester United n’a jamais retrouvé de tels talents pour protéger ses arrières. Bien qu’international lui aussi, Chris Smalling n’a jamais été au niveau. Bien trop rarement capable de grosses performances, l’Anglais n’a eu de cesse de multiplier les bourdes et de prouver son inconstance au plus haut niveau. Quant à Phil Jones, autre grand espoir au moment de son recrutement, il n’a jamais confirmé les attentes placées en lui. Et l’on pourrait continuer encore longtemps avec la liste de ces espoirs déçus avec, pour ne citer qu’eux, Jonny Evans, Daley Blind, Marco Rojo, Eric Bailly et Victor Lindelöf. Des joueurs d’un niveau pas suffisamment élevé pour satisfaire aux ambitions de United.

Harry Maguire devrait donc faire le plus grand bien à la défense mancunienne, déjà renforcé par l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka. De par son statut, il est attendu comme le messie du côté d’Old Trafford par des supporters qui ont vu leur équipe encaisser 54 buts en Premier League lors de la dernière saison, soit le total le plus élevé pour le club depuis 40 ans. Sûrement l’une des raisons qui ont poussé Ed Woodward à mettre sur la table les 87 millions d’euros demandés par Leicester City au moment de la vente, pour s’offrir celui qui est désormais le défenseur le plus cher de monde. Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde avec l'Angleterre, Maguire est attendu comme un héros, comme un sauveur, lui qui n'a encore que 26 ans et qui pourrait bien aider United à retrouver les sommets.