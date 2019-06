Madrid doit dégraisser

Déjà 303 millions d’euros dépensés ! Avec les arrivées d’Eden Hazard (100M€ sans compter les bonus), Luka Jovic (60M€), Eder Militao (50M€), Rodrygo Goes (45M€)) ou encore Ferland Mendy (48M€), le porte-monnaie du Real Madrid a déjà flambé dès les premiers jours du mercato. Et à l’heure où Zinedine Zidane et son président, Florentino Perez, rêvent toujours de faire venir Paul Pogba, force est de constater qu’il va falloir renflouer les caisses. Et vite !

Pour ce faire, c’est une équipe entière qui pourrait se retrouver sur la liste des transferts. Derrière, c’est d’abord Keylor Navas qui devrait plier bagage. La situation du portier costaricien semble toujours aussi précaire et incertaine, mais ce qui est certain, c’est qu’il n’a plus envie de jouer les doublures. Dans ce cas, un départ serait de mise. Du côté de la défense, Nacho et Jesus Vallejo pourraient également s’en aller, mais uniquement en cas d’offre conséquente.

Bale, un cas difficile à régler

Dans cette liste dressée par Marca, on retrouve ensuite les milieu Isco et Lucas Vazquez. Le premier a eu toutes les peines du monde à s'imposer la saison dernière. Pour Vazquez, les choses sont assez semblables dans l’esprit de Zidane qui garde confiance en lui. Mais là aussi, ces deux joueurs ont un potentiel de revente élevé et en cas d’offre sérieuse, Madrid serait volontiers vendeur.

Pour finir, les cas de James Rodriguez et Gareth Bale sont un peu plus problématiques. Si Zidane a d’ores et déjà annoncé qu’il ne comptait pas sur eux, Bale a par exemple indiqué qu’il ne voulait pas partir, quitte à passer sa vie à jouer au golf en attendant la fin de son contrat. Pour James, un départ vers Naples est dans les tuyaux, mais le club italien ne serait pas enclin à dépenser trop d’argent pour acquérir le Colombien. Pas sûr du coup que le Real accepte de le brader.

En plus de ces sept joueurs, il faut ajouter les noms de Theo Hernandez, Mateo Kovacic, Marcos Llorente (ce dernier est déjà vendu à l’Atlético Madrid), Dani Ceballos, Raul de Tomas et enfin Mariano. Au final, c’est bel et bien un onze bis dont le Real Madrid pourrait se délester dans les semaines à venir. Un onze dont bien des équipes aimeraient pouvoir profiter.

