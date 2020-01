Lyon va recruter l’inconnu Camilo (Ponte Preta)

30 matchs de Serie B pour Camilo



Volante Camilo é liberado para exames no Lyon, na França.



📝 https://t.co/qRpyrspOZB pic.twitter.com/KSjBFiMogU

— A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) January 28, 2020

Il y avait eu Jean Lucas (Flamengo, Santos) cet été. Il devrait y avoir - c’est Juninho lui-même qui l’a confirmé - Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense) dans les prochaines heures. Mais Lyon n’était pas rassasié et va recruter un troisième milieu de terrain brésilien inconnu du grand public. Le club de D2 du pays, Ponte Preta, a en effet annoncé mardi soir, dans un communiqué,Si tout se passe bien, ce joueur de 20 ans s’engagera donc avec les Gones dans les prochaines heures. Ni la durée du contrat, ni l’indemnité de transfert n’ont pour le moment filtré. Et concernant le niveau du joueur, c’est tout aussi flou. « Camilo est un bon joueur avec du potentiel, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il rejoigne un club de l’envergure de l’OL », a expliqué Antonio Luppi, reporter à Radio Bandeirantes, dans les colonnes de L’Equipe, alors qu’un recruteur a parlé d’un « joueur moyen » au quotidien.Dans les faits, Camilo a disputé 30 matchs de Serie B avec Ponte Preta l’an dernier, pour deux buts. Il a fait ses débuts avec les pros lors de la quatrième journée, le 18 mai dernier. Capable d’évoluer à plusieurs postes du milieu de terrain,selon L’Equipe, sans qu’aucune offre ne parvienne sur le bureau des dirigeants brésiliens. Juninho, lui, a visiblement décidé de passer concrètement à l’action pour ce qui sera sans aucun doute la plus grosse surprise du mercato hivernal rhodanien. Pas une mince affaire, quand on a enregistré avant cela les arrivées de Karl Toko Ekambi, Tino Kadewera et - même si ce n’est pas officiel - Bruno Guimaraes.