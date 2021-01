Memphis Depay sera en fin de bail à l'OL en juin prochain, lui qui rêve plus que jamais de signer dans un grand club. Si le Batave ne devrait pas quitter les Gones cet hiver, un départ en juin ne fait aucun doute, alors que le Barça et la Juve sont à l'affût dans ce dossier. L'OL quête déjà, de son côté, un successeur à l'international néerlandais et pense même l'avoir trouvé. En effet, selon une indiscrétion signée de la chaîne Téléfoot, l'OL surveille l'attaquant du Sporting Braga, Ricardo Horta, aux 9 buts avec son club depuis l'entame de la saison.

L'OL veut recruter au Portugal pour remplacer Depay



On parle d'un prêt avec option d'achat pour un joueur très brillant cette saison, que son club évalue tout de même à 12 millions d'euros. Désormais, tout dépendrait de Depay et du timing de son départ. Très vraisemblablement, l'ancien joueur du PSV Eindhoven devrait attendre pour partir en été, et c'est là que l'OL fondrait sur Horta.