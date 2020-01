Un Frenchie pourrait en remplacer un autre du côté du Stamford Bridge en ce mois de mercato hivernal. Le site Sky Sports indique que les responsables de Chelsea auraient émis une proposition à l’Olympique Lyonnais pour les services de Moussa Dembélé. Et celle-ci serait particulièrement alléchante, puisqu’ils sont prêts à céder Olivier Giroud en échange, tout en offrant une somme d’argent. Un troc qui a de quoi faire réfléchir la direction lyonnaise, surtout que l’international tricolore des Blues figurait justement dans le viseur.

Dembélé perçu comme le successeur de Drogba

Dembélé, qui connait très bien le football britannique puisqu’il a évolué auparavant à Fulham et au Celtic Glasgow, a la cote dans la capitale anglaise. Il est vu comme un buteur aux caractéristiques similaires à celles de Didier Drogba, l’ancienne légende du club. Frank Lampard, le manager de l’équipe, a évolué avec l’Ivoirien et pense que l’ancien Bleuet a tout pour l’imiter et devenir à son tour le goleador des Blues. Cette saison, Dembélé a inscrit 10 buts en 18 rencontres de Ligue 1. Il se plait à l’OL où il est enfin indiscutable mais une expérience dans un grand club de Premier League a de quoi le faire réfléchir.