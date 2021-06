Lyon : trois joueurs contactés pour des transferts

"On aura des ventes et des achats", tonne le boss des Gones dans un entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais. Le dirigeant dévoile aussi que plusieurs joueurs de son effectif sont déjà la cible d’autres équipes. "On a des offres consistantes pour au moins trois joueurs", affirme ainsi Aulas, qui promet " une très bonne équipe la saison prochaine".

Aulas dit tout sur le mercato

Sondé sur le cas Jason Denayer, le président de l'OL a expliqué la situation du joueur belge, sous contrat jusqu’en juin 2022. "On discute avec Jason. On était tout proche d’un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l’a un peu… (il cherche un terme, avant de poursuivre sur une autre phrase, ndlr). Il fait l’Euro. Je le suis régulièrement. Il ne faut pas s’inquiéter. Je vais le voir à son retour de l’Euro."