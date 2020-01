L'Olympique Lyonnais est en quête d'un ou plusieurs élément(s) offensif(s) après les blessures graves de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde en décembre. Le profil identifié par le club rhodanien est clair : un joueur créatif avec une expérience notable pour faciliter son intégration rapide. Dans cette optique, l'OL aurait coché le nom de Karl Toko-Ekambi, l'attaquant international camerounais de Villarreal, selon les informations de L'Equipe. Auteur de 6 buts en 18 sorties en Liga cette saison, Toko-Ekambi présente les caractéristiques idoines pour renforcer le secteur offensif des Gones.

Un retour en Ligue 1 pour Toko-Ekambi ?

Karl Toko-Ekambi est arrivé à Villarreal durant l'été 2018 après une dernière campagne en Ligue 1 très aboutie avec le SCO d'Angers. Sa connaissance du championnat de France plaide également en sa faveur, tout comme sa polyvalence (apte à évoluer sur les côtés ou dans l'axe), sa vitesse, sa qualité d'appel et son efficacité dans la finition. La saison passée, l'international camerounais avait cumulé toutes compétitions confondues 18 réalisations et 7 passés décisives. Reste que Lyon devra trouver un terrain d'entente avec Villarreal. Le club rhodanien souhaiterait finaliser l'opération sous la forme d'un prêt avec option d'achat, tandis que la formation espagnole exigerait un transfert sec. Ce dossier pourrait s'accélérer dans les prochains jours.