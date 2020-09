Lyon : Tete et Tatarusanu en instance de transfert

Tete devrait signer dans les prochaines heures en faveur du club anglais de Fulham et Tatarusanu est en partance pour l'AC Milan. Ces départs s'ajoutent à ceux, enregistrés depuis le début de semaine, des défenseurs Fernando Marçal à Wolverhampton pour 2 millions d'euros et Rafael, laissé libre, à Basaksehir Istanbul. "Ca va dans le sens que l'on souhaitait: avoir moins de joueurs dans cet effectif même si le coach veut toujours garder non seulement ses meilleurs joueurs mais aussi les joueurs qui jouent beaucoup. Je pense à Marçal", a dit Garcia en conférence de presse.

"Mais le coach doit aussi s'adapter et faire avec l'effectif à sa disposition. C'est ce que je vais faire, m'adapter et chercher des solutions", a-t-il ajouté. "L'entraîneur veut toujours que ce soient ceux qui jouent le moins qui partent car, avec moins de matches, sans Coupe d'Europe, ils joueront encore moins", a encore poursuivi Rudi Garcia.