Lyon supervise Eldor Shomurodov (Rostov)

Alors que Moussa Dembélé n’a pas de véritable doublure au poste de numéro 9 - Amine Gouiri n’entrant visiblement pas totalement dans les plans de Rudi Garcia - l’Olympique Lyonnais pourrait bien se mettre en quête d’un attaquant supplémentaire dans les prochaines semaines. Surtout que l’ancien du Celtic Glasgow sera très courtisé dès cet hiver, notamment en Angleterre.

Et à en croire les informations de Betting Insider, relayées par le site russe sports.ru, le club rhodanien aurait envoyé des représentants superviser la prestation d’un certain Eldor Shomurodov dimanche, lors de la rencontre entre le Spartak Moscou et son club de Rostov (1-4). L’international ouzbek (43 sélections, 20 buts) explose cette saison du haut de ses 24 ans. Au point d’être deuxième meilleur buteur du championnat russe (10 réalisations, 5 passes) derrière Artem Dzyuba. Le natif de Jarkurgan est sous contrat jusqu’en 2024 et dispose d’une valeur marchande de 2,5 millions d’euros à en croire le site Transfermarkt.