Lyon : Slimani pour remplacer Dembélé ?

Le mercato hivernal vient à peine de débuter que l'Olympique Lyonnais a déjà beaucoup à faire. Tout juste sacré champion d'automne après son match nul arraché à Rennes ce samedi (2-2, 19e journée de L1), le club du président Aulas travaille son secteur offensif, entre envies de départ de certains, et désirs de venir des autres. Le directeur sportif lyonnais, Juninho, a fait le point.



Le Brésilien a d'abord confirmé la volonté de Moussa Dembélé d'aller trouver du temps de jeu ailleurs. Lassé de son rôle de joker de luxe, celui qui n'a inscrit qu'un seul but cette saison, alors qu'il était meilleur buteur du club depuis deux ans, veut s'envoler vers l'Atlético de Madrid. Une information validé par Juninho ce samedi, en conférence de presse : "Il y a une possibilité. Moussa est venu me parler car il pense que c'est le moment pour lui de changer d'équipe. Il a perdu un peu sa motivation".

Slimani, ça discute

L'ancien joueur des Gones avoue cependant que "ce n'était pas prévu", mais concède que "garder quelqu'un qui n'a pas envie de vivre ces cinq prochains mois de façon intense, ce n'est pas idéal". Il précise par ailleurs que Lyon et l'Atlético sont en discussion, tandis que Dembélé "est tombé d'accord" avec les Madrilènes. Pour remplacer son joueur, Juninho a évoqué la piste menant à Islam Slimani qu'il "apprécie beaucoup", mais qui est une possibilité parmi d'autres. Il confirme néanmoins que le joueur "a envie de venir, de porter (le) maillot (de l'OL)" et que des discussions sont en cours.