La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert.https://t.co/X1F1sGawDK

— Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2022

Direction la MLS ?

C'était le coup de poker tenté lors du dernier mercato estival par les recruteurs lyonnais. Débauché à Liverpool, Xherdan Shaqiri était attendu avec beaucoup d'espoir du côté de Lyon. Mais quelques mois seulement après son arrivée,. Résultat, il pourrait quitter les bords du Rhône dans les prochains jours.C'est L’Équipe qui annonce la nouvelle ce vendredi, expliquant que Shaqiri avait déjà prévenu ses proches de son envie d'ailleurs.Son faible temps de jeu au sein de l'équipe lyonnaise ne lui permet en effet plus de se mettre suffisamment en évidence.Après que son nom a un temps été évoqué du côté du FC Sion, la possibilité de voir Xherdan Shaqiri filer vers les États-Unis serait désormais la plus plausible. Toujours d'après le média sportif,, qui serait Chicago. L'expérience Shaqiri à Lyon est donc plus proche que jamais de se terminer en eau de boudin.