Pour le déplacement de Lyon à Lorient ce dimanche (17h), Rudi Garcia avait décidé de se priver de Memphis Depay. Notoirement convoité par le FC Barcelone où il retrouverait son ancien coach en sélection néerlandaise Ronald Koeman, Depay a fait jaser par son absence. Jusqu'à ce que son entraîneur à l'OL soit interrogé à ce sujet par Canal+ et dévoile qu'il s'agit en fait d'un choix purement sportif, qui n'aurait rien à voir avec un éventuel départ en Catalogne de l'ancien joueur de Manchester United. "Un choix lié à son avenir ? Non, pas du tout. J'ai besoin de cartouches offensives sur le banc, car j'ai pas mal d'absents. J'avais besoin que certains sortent du banc pour faire la différence, il en fait parti'', a ainsi asséné l’entraineur de Lyon au micro de la chaîne cryptée. Il en faudra néanmoins un peu plus pour convaincre les plus sceptiques et faire taire les rumeurs.