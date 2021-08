Sauf un improbable rebondissement, Jean Lucas ne portera plus les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Après avoir été ignoré par Rudi Garcia, le Brésilien n’aura pas la chance de prouver sa valeur à Peter Bosz, le nouveau coach de l’équipe.

Une offre que l’OL ne pouvait refuser

Selon une information de L’Equipe, il devrait être transféré dans les prochaines heures vers un autre club de Ligue 1, à savoir l’AS Monaco. Le montant de la transaction devrait s’élever à 11M€. C’est plus du double que ce qu’il avait coûté (4.5M€). Au final, et alors qu’il est arrivé dans le Rhône en 2019, l’ex-sociétaire de Flamengo n’aura porté les couleurs des Gones qu’à 25 reprises (3 buts marqués).



Pour rappel, la saison dernière, Jean Lucas a évolué en prêt au Stade Brestois. Malgré une campagne honorable, il n’a pas pu se rendre incontournable aux yeux des dirigeants rhodaniens et c’est pourquoi il a été contraint une nouvelle fois de changer de tunique.