Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'OL ont officialisé ce jeudi 16 décembre, la prolongation pour 3 années du partenariat de naming du stade et du centre d’entrainement du club, situés à Décines-Charpieu dans l’Est de la métropole de Lyon 🤝https://t.co/sqZN3MTpUY

— Olympique Lyonnais (@OL) December 16, 2021

Pas de changement de nom pour le stade de Lyon

L'enceinte grandiose de Lyon continuera à s'appeler le "Groupama Stadium." Le club rhodanien a en effet annoncé avoir prolongé son contrat avec la compagnie d'assurance pour le naming de son stade. les Gones et Groupama ont rempilé pour trois années supplémentaires. La collaboration avait commencé en 2017.« Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Olympique Lyonnais ont officialisé ce jeudi 16 décembre, la prolongation pour 3 années (jusqu'au 31 juillet 2025), du partenariat de naming du stade et du centre d'entrainement du club, situés à Décines-Charpieu dans l'Est de la métropole de Lyon.», peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le club.