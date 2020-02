Présent en conférence de presse d'avant-match, Rudi Garcia est toutefois resté indécis quant à la gestion de sa recrue. L'entraîneur de l'OL précise néanmoins que son joueur est frais physiquement et tout à fait apte à retrouver la compétition.

Garcia : "Le championnat brésilien n'est pas comme le championnat de France"

« Je n’ai pas besoin de savoir s’il joue bien, a expliqué Rudi Garcia. J’ai besoin de savoir s’il peut comprendre rapidement les aspects tactiques de la Ligue 1. Le championnat brésilien n’est pas comme le championnat de France. Il est frais, il n’a pas commencé la saison il y a si longtemps, il a joué. Il devait juste digérer le trajet en avion et le décalage horaire. L’idée c’est d’être juste dans les choix. Il faut tout prendre en compte, l’aspect intégration, l’aspect physique. Plus que l’intégration d’ailleurs dans le groupe car il y a beaucoup de Brésiliens. »



L'entraîneur de l'OL a également fait le point sur l'état des troupes et les potentiels absents : " On récupère des joueurs suspendus avec Marcelo et Jean Lucas. Lucas Tousart et Karl Toko Ekambi sont incertains suite à des coups reçus. On en saura plus demain. Léo Dubois a repris l'entrainement collectif depuis un petit moment."