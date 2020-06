Lyon : Garcia compte sur Depay

Memphis Depay arrive au terme de sa quatrième saison à Lyon. Et, il y a des chances pour que celle-ci soit dernière. Il n’y a pas eu d’accord trouvé pour sa prolongation, et sans qualification en Europe pour la saison prochaine, l’ex-Mancunien aurait toutes les raisons de vouloir changer d’air. La situation est délicate, mais les Lyonnais refusent pour l’instant de s’alarmer. Au contraire, ils se veulent même optimistes, à l’instar de Rudi Garcia.

Garcia a un plan pour convaincre Depay

D’après ce que rapporte L’Equipe, l’entraîneur des Gones tient à sa star néerlandaise et il a même bon espoir de pouvoir le convaincre de rester. Les deux hommes entretiennent une bonne relation depuis que le technicien a offert le brassard de capitaine à son protégé. De plus, il l’a libéré tactiquement en le replaçant dans l’axe pour le succès qu'on connait. Pour Garcia, l’argument ultime serait aussi de persuader Depay qu’il aura plus de choix pour un nouveau challenge l’année prochaine quand il se sera relancé après son retour de blessure et retrouvé le meilleur de sa forme. Enfin, il compte également sur son président Jean-Michel Aulas pour séduire Depay avec une revalorisation salariale.