Thomas Lemar n’est pas le seul attaquant français évoluant en Espagne à figurer dans le collimateur en vue du prochain mercato. C’est aussi le cas de Kevin Gameiro. Le Parisien avait fait état mardi d’un intérêt des Gones envers l’ancien monégasque, et dans la soirée c’est L’Equipe qui a alimenté la rubrique des transferts en évoquant une réflexion des responsables rhodaniens au sujet de l’ex-attaquant du PSG.

Gameiro, une vieille cible de l’OL

Ce n’est pas la première fois que Lyon a des vues sur Gameiro. Ça a été déjà le cas en 2013 et en 2017 lorsqu’il a fallu remplacer Alexandre Lacazette. Cela ne s’est pas fait, et rien ne dit que la troisième tentative sera la bonne. De plus, aucune offensive n’a encore été faite dans cette optique. Gameiro (32 ans) se sent, par ailleurs très bien au sein de son équipe de Valence. Son contrat avec les Ché s’étire jusqu’en 2021 (avec option pour une année supplémentaire).



Si l’Olympique Lyonnais s’active autant en ce moment c’est pour pallier les défections subies récemment dans son secteur offensif. Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde ont contracté de graves blessures au genou, et ne devraient pas être de retour avant la saison prochaine. Pour bien figurer durant la seconde partie de l’exercice et espérer pouvoir remplir ses objectifs, l’OL est dans l’obligation de se renforcer. Juninho, le directeur sportif, a lui-même évoqué lundi l’urgence qu’il y a d’accueillir de nouvelles recrues.