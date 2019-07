Lyon envoie Ndombele à Tottenham

D'après la presse anglaise, l'accord entre les deux clubs avait été trouvé samedi dernier, et il ne manquait plus que la finalisation des négociations contractuelles entre les dirigeants du club londonien et les représentants du joueur. Tout a abouti ce mardi, puisque l'officialisation du transfert de Tanguy Ndombele vers Tottenham est intervenue en fin d'après-midi. Après seulement deux saisons passées entre Rhône et Saône, le Gone plie bagage pour partir à l'aventure outre-Manche, après avoir signé un contrat courant jusqu'en juin 2024. Et à l'échelle des Spurs, cette mutation est historique.

Et pour cause, l'ancien Amiénois devient ainsi le joueur le plus cher à l'échelle d'un club créé en 1882. Car l'OL s'apprête à percevoir 60 millions d'euros en indemnité de base, et 10 millions d'euros par la suite au travers de différents bonus. Le récupérateur tricolore dépasse ainsi largement les 42 M€ investis par les Spurs sur Davinson Sanchez, alors à l'Ajax Amsterdam, en août 2017. Moussa Sissoko, débauché en août 2016 à Newcastle United, reste lui sur ce podium singulier, puisqu'il avait coûté 35 M€. Signe de la colossale inflation qui s'est emparée du monde du ballon rond, Tangy Ndombele ne compte que 66 matches de championnat de France à son actif, et six petites sélections avec les Bleus.

Pourtant, Tottenham mise gros sur lui, d'autant plus que le club londonien n'avait plus enrôlé la moindre recrue depuis... janvier 2018. Le Brésilien Lucas Moura était alors arrivé du PSG contre 28 millions d'euros, soit le cinquième investissement jamais opéré par les finalistes de la dernière Ligue des champions. De son côté, l'OL et son président Jean-Michel Aulas se frottent les mains. Cette nouvelle manne permet d'établir un nouveau record de vente, devant Alexandre Lacazette (53 M€ - Arsenal), Ferland Mendy (48 M€ - Real Madrid) et Corentin Tolisso (41,5 M€ - Bayern Munich). Pour un joueur seulement acheté 8 millions d'euros en août 2017...