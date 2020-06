🎙 "@Memphis est très important pour nous. On aimerait vraiment qu'il reste. Avec le brassard de capitaine il a pris encore plus confiance, c'était notre leader et malheureusement il eu cette blessure" — Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2020

« On a envie que Memphis reste »

Victime d’une grave blessure au genou, Memphis Depay n’a plus joué le moindre match depuis le mois de décembre dernier. L’international néerlandais a été ensuite opéré et a entamé une longue période de rééducation. Désormais, il est dans la phase finale de sa convalescence mais la date exacte de son retour sur les terrains n’est pas encore connue. Interrogé à ce sujet ce mercredi en conférence de presse,Il est notamment certain que le stratège batave sera opérationnel lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus."On sait qu'après six mois d'arrêt, les joueurs mettent du temps à récupérer leur forme, mais sur un match il peut nous aider avec son talent et son envie, a indiqué l’ancienne idole de Gerland. Je pense qu'il sera prêt à jouer contre la Juve même si ce sera à Rudi (Garcia) de choisir". L’opposition retour contre les Bianconeri devrait se tenir en aout prochain si les prévisions de l’UEFA se vérifient.L’avenir de Depay fait actuellement objet d’un sérieux doute.. Mais, là aussi, il reste positif et croit fortement en une issue favorable. « Memphis est très important pour nous, on a envie qu'il reste et on a commencé à parler d'une prolongation. Il a pris beaucoup de plaisir en prenant le brassard de capitaine. C'est devenu un vrai leader. Il a repris avec tout l'effectif, j'espère qu'on va trouver une solution pour une prolongation de contrat", a expliqué le Brésilien.