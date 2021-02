Lyon : De nouveaux prétendants pour Depay

Joueur phare de l'OL et en fin de contrat, Memphis Depay semble intéresser plus d'un club européen. Si Lyon essaye tant bien que mal de le convaincre et de le prolonger, l'attaquant néerlandais commence à avoir le choix quant à un potentiel futur club. Évidemment, le FC Barcelone a montré son intérêt depuis quelques mois déjà, mais d'autres grandes équipes semblent jeter leur dévolu sur lui. Un obstacle de plus pour les Gones et ses supporters qui aimeraient bien garder leur capitaine. D'après le média anglais Mirror, Manchester United aimerait un retour de son ancien joueur dans ses rangs. Autres clubs intéressés, le Liverpool de Jürgen Klopp et la Juventus d'Andrea Pirlo. Sans oublier que la Vieille Dame garde aussi un œil sur Houssem Aouar.

Depay a le choix



Une chose est sûre, Memphis Depay ne manque pas de choix. Avec ces cinq clubs intéressés, et pas des moindres, l'attaquant s'assure une bonne continuité pour sa carrière. Pour rappel, il avait connu quelques difficultés à Manchester United, lors de son passage entre 2015 et 2017. Transféré à l'OL, il a rapidement rebondi et s'est complètement révélé, attirant les plus gros clubs européens. Et Memphis Depay n'a jamais caché sa volonté, d'un jour, jouer dans une grande équipe comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus. À Barcelone, il rejoindrait son ancien entraîneur en sélection, Ronald Koeman. Néanmoins, l'attaquant a quelques réticences, notamment la crise que traverse le club catalan. En tout cas, pour le moment rien n'est fait. L'Olympique Lyonnais négocie toujours avec lui et il lui reste encore quelques mois pour prendre une décision. En attendant, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison (14 buts, derrière Kylian Mbappé), se concentre sur le championnat et la course au titre, ainsi que sur l'Olympico qui approche. Affaire à suivre.