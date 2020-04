Lyon : Aouar toujours courtisé par Manchester City

Manchester City et son manager Pep Guardiola continuent de lorgner le stratège des Gones, Houssem Aouar. Si l’on en croit ce que rapporte le quotidien The Sun, les champions d’Angleterre voient l’international espoir tricolore comme le potentiel remplaçant de David Silva. Le contrat de ce dernier expire à la fin de la saison et ne sera pas renouvelé. La polyvalence du Français est un autre atout qui est très apprécié du côté de l’Etihad Stadium.



Les responsables du club anglais devraient bientôt passer à l’offensive pour tenter d’enrôler Aouar, mais à une condition : celle de voir la suspension de Ligue des Champions, qui leur a été imposée, annulée par l’UEFA. Autrement, ils devraient faire attention à leurs finances. Même s’il est loin d’être la plus onéreuse des cibles, le numéro 8 des Gones devrait tout de même couter 50M€ minimum à son futur acquéreur. Pour rappel, son contrat avec l’OL s’étend jusqu’en 2023.