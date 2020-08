Lyon : Aouar testé positif et forfait contre Dijon

Il ne pourra pas honorer sa première sélection

C'est une mauvaise nouvelle pour un joueur en pleine bourre sur le plan sportif :a été testé positif au coronavirus, selon les informations de L'Équipe, qui précise que le milieu de terrain de l'OL avait des symptômes ces dernières heures. Conséquence directe : Aouar, placé en quatorzaine,, dont le coup d'envoi sera donné ce vendredi soir à 21 heures.

Mais au-delà de ce premier match de championnat, le talentueux milieu de terrain devrait aussi déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France, alors qu'il avait été convoqué par Didier Deschamps ce jeudi et postulait légitimement à une première sélection avec le maillot bleu. L'équipe de France affrontera la Suède le 5 septembre et la Croatie le 8, dans le cadre de la Ligue des Nations. Son coéquipier chez les A, Léo Dubois, mais aussi les Espoirs Maxence Caqueret, Jeff Reine-Adelaïde et Melvin Bard, devraient faire l'objet d'un nouveau test.