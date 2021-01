Houssem Aouar évoquait récemment, en compagnie de Memphis Depay, un départ dans un grand club à l'issue de la saison. "On a envie d’aller dans l’un des trois plus grands au monde. Vous verrez, Houssem sera dix fois meilleur. Et pareil pour moi", confiait le Batave pour Canal+. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus chez les grands clubs européens et notamment du côté de la Juventus Turin. Ainsi, selon une indiscrétion de Sky Italia, la Juve suit toujours avec intérêt les performances de la vedette rhodanienne. Le club piémontais avait tenté de recruter le meneur lyonnais l'été dernier, mais les dirigeants de l'OL s'étaient montrés plutôt gourmands, décourageant au passage les velléités turinoises.

Une offre estivale en préparation



Sky Italia affirme ainsi que les dirigeants italiens préparent une nouvelle offensive ambitieuse pour l'été prochain. Selon le média transalpin, cette piste a été réactivée depuis l'acquisition du jeune prodige de l’Olympique de Marseille, Marley Aké, qui a les mêmes représentants que Houssem Aouar. Une nouvelle saga estivale qui commence maintenant...