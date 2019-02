L'UNFP veut réformer le mercato hivernal

44 arrivées et 53 départs en Ligue 1, 49 arrivées et 55 départs en Ligue 2, voilà comment pourrait se résumer, à l'échelle de la France, la fenêtre de transferts qui s'est déroulée au cours du mois de janvier. Et pour l'Union nationale des footballeurs professionnels, ces chiffres sont affolants. Car, faut-il le rappeler, le désormais fameux mercato hivernal n'est censé permettre aux clubs que d'effectuer quelques ajustements nécessaires. "C’est quasiment dix pour cent des joueurs en France qui sont impactés. C’est trop, beaucoup trop, sachant que certains ont profité du mois écoulé pour modifier totalement leur effectif, pendant que d’autres n’ont rien changé ou à peine…", rappelle ainsi l'organe dirigé par Philippe Piat. Une façon comme une autre de pointer du doigt l'AS Monaco, qui n'a pas hésité à faire venir Francesc Fabregas, William Vainqueur, Naldo, Gelson Martins, Georges-Kévin Nkoudou, Adrien Silva ou Fodé Ballo-Touré.

Selon l'UNFP, le club de la Principauté va presque présenter une toute autre équipe sur le reste de la saison, ce après avoir souffert tout au long des premiers mois de compétitions. Ou comment fausser la course au maintien, puisque les concurrents directs de l'ASM en bas de tableau, Caen, Dijon ou Amiens, ne bénéficient évidemment pas des mêmes moyens pour restructurer leur groupe. "Nous ne trouvons pas sain qu’un club puisse changer la donne en cours de saison en attirant plusieurs joueurs, simplement parce qu’il en a les moyens… Cinq à six joueurs, parfois plus, cela bouleverse le visage d ‘un collectif. Et cela impacte également sur les équipes adverses, qui peuvent parfois perdre leurs meilleurs éléments en cours de saison. C’est un peu comme changer les règles du jeu en cours de partie et nous ne trouvons pas cela normal, pas équitable", s'insurge l'UNFP.

L'idée est donc, non pas de supprimer le mercato hivernal, mais de limiter les mutations autorisées. "Une arrivée et une seule, que ce soit sous la forme d’un transfert ou d’un prêt. Il ne s’agit pas de modifier totalement un effectif, mais d’apporter un plus, de combler un manque, sachant que les clubs ont déjà, jusqu’à la fin du mercato d’hiver justement, la possibilité d’engager un joueur libre", ajoutent d'une seule voix Philippe Piat et son acolyte, l'ancien défenseur Sylvain Kastendeuch. L'UNFP reste donc fidèle à sa ligne de conduite des dernières années, mais n'a jusqu'alors encore jamais réussi à faire fléchir la LFP et les clubs sur le sujet.