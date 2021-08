Lukaku revient chez les Blues !

L'attaquant belge de l'Inter Milan Romelu Lukaku s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec Chelsea, club où il a déjà évolué de 2011 à 2014, a annoncé jeudi le club londonien.

"C'était un long voyage pour moi: je suis arrivé ici quand j'étais enfant et je reviens avec de l'expérience et de la maturité", a déclaré, cité dans un communiqué du club, Romelu Lukaku dont le transfert, selon la presse britannique et italienne, s'élève à environ 115 millions d'euros.